Bayburt Belediyesi'nde bayramlaşma heyecanı - Haberler

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Bayburt Belediyesi'nde bayramlaşma heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bayburt Belediyesi'nde bayramlaşma heyecanı

Kurban Bayramı tüm yurtta heyecanla beklenirken Bayburt Belediyesi'nde bayramlaşma heyecanı vardı.

Kurban Bayramı tüm yurtta heyecanla beklenirken Bayburt Belediyesi'nde bayramlaşma heyecanı vardı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlık makamında gerçekleşen bayramlaşma töreninde personeli ile bayramlaştı. Personeliyle hasbihal eden Başkan Pekmezci Bayburt Belediyesi olarak bir aile olduklarını belirterek "Bayburt Belediyesi'nin çok değerli personeli, birim amirleri, başkan yardımcıları; Rabbim nice sağlıklı günlerde, nice Kurban Bayramlarını birlikte paylaşmayı bize nasip eylesin. Ailemizle birlikte güzellikleri paylaşalım istiyorum. Rabbim bu güzellikleri sağlık ve sıhhat içinde çoluk çocuğumuzla birlikte helal lokma yiyerek bize o bayramları nasip eylesin diyorum. Size şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum." İfadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, daha sonra Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk ile birim müdürleri ve tüm belediye personelinin hazır bulunduğu programda personeliyle tek tek bayramlaşarak bayramlarını tebrik etti. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hükmü Pekmezci Kurban Bayramı Bayburt Kurban Yerel Haberler

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