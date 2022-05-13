Bayburt Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu yapıldı - Haberler

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Bayburt Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bayburt Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumu yapıldı

Bayburt Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. oturumu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. oturumu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Pekmezci'nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Maddelerin sırasıyla görüşülerek karar bağlanmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantıyı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri de takip etti. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Mayıs, Yerel, Haberler

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