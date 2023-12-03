Bayburt Belediye Başkanı Engelliler Günü'nde Engellilerin Desteklenmesini Vurguladı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekemzci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, engelli vatandaşların hayata kapatılmaması gerektiğini belirtti. Başkan Pekmezci, engelli bireylerin başarılarına vurgu yaparak, onların azim ve özgüvenlerinin takdir edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekemzci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Engelli vatandaşlarımızı hayata, yaşama kapatmak geleceğimize yapılacak en büyük haksızlıktır" dedi.

Başkan Pekmezci mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihin her safhasında insanlığa katkı sunan ilim ve bilim insanları veya deha olarak gösterilen isimler arasında çok sayıda engelli birey yer almaktadır. Bu demektir ki; engelli birey olmak, insanlığa sunulan hiçbir kalıcı hizmete mani değildir. Öyleyse engelli vatandaşlarımızı hayata, yaşama kapatmak geleceğimize yapılacak en büyük haksızlıktır.

Spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin bu azim ve özgüvenleri her türlü takdirin üzerindedir. Bu durum göstermektedir ki, asıl engellilik herhangi bir zorluk ve mücadele gerektiren bir durum söz konusu olduğunda pes etmek değil, onu aşmak için mücadele etmemektir.

Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızın aileleriyle, yakınlarıyla ve sevdikleriyle sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum." - BAYBURT