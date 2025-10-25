Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Filistin İçin Hayır Çarşısı

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi, Filistin yararına hayır çarşısı organize etti. Düzenlenen etkinlikten toplanan 225 bin lira, Filistin'e gönderilecek.

Okulda gerçekleştirilen hayır çarşısına öğretmenler, lise öğrencileri ve öğrenci velileri yoğun ilgi gösterdi. Hayır çarşısından elde edilen 225 bin lira, Gazze'de ki mazlumlara ulaştırılması için Okul Müdürü Adil Kacır tarafından İl Müftüsü Bayram Danacı'ya teslim edildi.

TDV adına bağışları kabul eden Müftü Danacı, bu anlamlı organizasyon için Kacır'a ve öğrencilere teşekkür ederek, bağış makbuzunu verdi. - BAYBURT