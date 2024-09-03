Bayburt AFAD, Erzurum'da deprem tatbikatına katıldı

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri, Erzurum'da gerçekleşen deprem tatbikatına katıldı.

Afad Başkanlığı tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında; merkez üssü Karlıova Hacılar köyü olan depremden Bingöl ile beraber etkilenmesi muhtemel Erzurum, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Muş ve Tunceli illerini de kapsayan 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu ile hazırlanan ve 24 saat süreli gerçek zamanlı Bingöl Bölge Tatbikatı gerçekleştirildi. Bingöl 2024 TAMP Bölge Düzeyi Saha Tatbikatında; Bayburt AFAD Müdürlüğü Erzurum ili, Palandöken ilçesindeki görev yerine en kısa sürede intikal ederek katılım sağladı. Bayburt AFAD, 2 araç ve 7 personel ile saha tatbikatına katılım gerçekleştirdi. - BAYBURT