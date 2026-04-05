ADEM kursiyerleri 9 haftalık aile eğitim programını tamamladı

Bayburt Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik düzenlenen 9 haftalık Modüler Aile Eğitim Programı (AEP) tamamlandı.

AEP kapsamında kursiyerlere aile içi iletişim, ebeveynlik tutumları ve kişisel gelişime yönelik çeşitli başlıklarda eğitim verildi. Kursiyerlerin kişisel gelişimlerine katkı sunmak, aile içi iletişim becerilerini güçlendirmek ve olumlu ebeveynlik tutumlarına ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitime, kursiyerler aktif katılım sağladı.

Eğitim sürecini tamamlayan kursiyerlere katılım sertifikaları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse ile kurum yöneticileri tarafından takdim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı