Üye Girişi
Haberler
Emeklilerin zam farkı ödemesi hesaplara yatıyor

Milyonların beklediği zam farkı hesaplara yatıyor
Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 ölü, 15 yaralı

Servis minibüsü dere yatağına düştü! 1 ölü, 15 yaralı
Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı
78 kişiyi hayattan koparan otelin sahibi parayı tünele yatırmış!

Önlem almak yerine parayı nereye harcadığı ortaya çıktı

Bayburt açık cezaevindeki hükümlülerden okullara sömestir makyajı

Bayburt açık cezaevindeki hükümlülerden okullara sömestir makyajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde açık cezaevinde bulunan hükümlüler, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde okullarda bakım-onarım, boya, tadilat çalışmaları gerçekleştirdi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde açık cezaevinde bulunan hükümlüler, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde okullarda bakım-onarım, boya, tadilat çalışmaları gerçekleştirdi.

Şair Celali İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Hamit Şahin İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bakım-onarım ve temizlik çalışmalarıyla yenilendi. Açık cezaevindeki hükümlülerin gerçekleştirdiği çalışmalarla okullar yeni çehresine kavuştu, sınıflar öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.

Cezalarının kalan kısmını kamu hizmetinde çalışarak yerine getiren hükümlüler, sömestir tatilinde sınıfların boya-badana, bakım-onarım ve temizlik çalışmalarını özenle gerçekleştirdi. Duvarları boyayan, arızalı lamba ve muslukları değişen hükümlüler, tadilat işlerini bitirime noktasına geldi. Okulların açılacağı tarihe kadar çalışmaların tamamlanması bekleniyor. İşlerin tamamlanmasıyla birlikte, öğrencilere daha sağlıklı ve temiz bir ortam sunulacak. Bu çalışmayla hem okulların fiziksel şartları iyileştirildi hem de hükümlülerin rehabilitasyon sürecine katkı sağlandı.

Okullardaki çalışmaları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, hükümlülerin rehabilitasyonlarını sağlamak ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda hükümlülerin topluma kazandırıldığını aktararak, "Sömestir tatilinde hükümlü kardeşlerimizle birlikte 3 okulumuzun güzelleştirme çalışmalarını yapıyoruz. Çatıksu Ortaokulunda geçen sene yenileme çalışmaları yapmıştık. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda, Şair Celali Ortaokulunda ve Şehit Hamit Şahin İlkokulunda ise bugün neredeyse işimizi yarıladık. Buradaki asıl amacımız hükümlü kardeşlerimizi topluma kazandırmak, rehabilitasyonlarını sağlamak ve mesleki becerilerini geliştirmek. Bundan önce Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü üzerinden kardeşlerimizin mesleki becerilerini geliştirmek maksadıyla kurslar açmıştık. Bunlar arasında okuma-yazma, müzik, drama, tiyatro, halkoyunları, inşaat boyacılığı, lastikçilik gibi kurslar vardı. Bu kurslar sonucunda bugün burada hükümlü kardeşlerimizin emeklerinden istifade ediyoruz. Onların becerilerini geliştirmek adına yaptığımız güzel bir çalışma oldu" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten sürpriz ziyaret!
img

17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı
img

Yangın faciasında kasıt var mı? Rapordaki detay dikkat çekti
Kartalkaya'daki otel yangınında kasıt var mıydı? İtfaiye raporunda dikkat çeken detay

Yangın faciasında kasıt var mı? Rapordaki detay dikkat çekti
Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Beşiktaş taktik tahtasında dikkat çeken yazı

Beşiktaş taktik tahtasında dikkat çeken yazı
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Trump'ın nükleer silah endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı

Trump'ın en büyük endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı
78 kişinin öldüğü oteli merak etmişler!

78 kişinin öldüğü otelin önünde hatıra fotoğrafı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.