Bayburt açık cezaevindeki hükümlülerden okullara sömestir makyajı

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde açık cezaevinde bulunan hükümlüler, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde okullarda bakım-onarım, boya, tadilat çalışmaları gerçekleştirdi.

Şair Celali İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Hamit Şahin İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bakım-onarım ve temizlik çalışmalarıyla yenilendi. Açık cezaevindeki hükümlülerin gerçekleştirdiği çalışmalarla okullar yeni çehresine kavuştu, sınıflar öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.

Cezalarının kalan kısmını kamu hizmetinde çalışarak yerine getiren hükümlüler, sömestir tatilinde sınıfların boya-badana, bakım-onarım ve temizlik çalışmalarını özenle gerçekleştirdi. Duvarları boyayan, arızalı lamba ve muslukları değişen hükümlüler, tadilat işlerini bitirime noktasına geldi. Okulların açılacağı tarihe kadar çalışmaların tamamlanması bekleniyor. İşlerin tamamlanmasıyla birlikte, öğrencilere daha sağlıklı ve temiz bir ortam sunulacak. Bu çalışmayla hem okulların fiziksel şartları iyileştirildi hem de hükümlülerin rehabilitasyon sürecine katkı sağlandı.

Okullardaki çalışmaları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, hükümlülerin rehabilitasyonlarını sağlamak ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda hükümlülerin topluma kazandırıldığını aktararak, "Sömestir tatilinde hükümlü kardeşlerimizle birlikte 3 okulumuzun güzelleştirme çalışmalarını yapıyoruz. Çatıksu Ortaokulunda geçen sene yenileme çalışmaları yapmıştık. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda, Şair Celali Ortaokulunda ve Şehit Hamit Şahin İlkokulunda ise bugün neredeyse işimizi yarıladık. Buradaki asıl amacımız hükümlü kardeşlerimizi topluma kazandırmak, rehabilitasyonlarını sağlamak ve mesleki becerilerini geliştirmek. Bundan önce Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü üzerinden kardeşlerimizin mesleki becerilerini geliştirmek maksadıyla kurslar açmıştık. Bunlar arasında okuma-yazma, müzik, drama, tiyatro, halkoyunları, inşaat boyacılığı, lastikçilik gibi kurslar vardı. Bu kurslar sonucunda bugün burada hükümlü kardeşlerimizin emeklerinden istifade ediyoruz. Onların becerilerini geliştirmek adına yaptığımız güzel bir çalışma oldu" dedi. - BAYBURT