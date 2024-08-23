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Bayburt'a yeni İl Emniyet Müdürü atandı

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Son kararnameyle İl Emniyet Müdürü olarak Bayburt'a atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Barış Erkol, Bayburt'a geldi. Vali Mustafa Eldivan, atanan Emniyet Müdürü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı ile görüştü.

Son kararnameyle İl Emniyet Müdürü olarak Bayburt'a atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Barış Erkol, Bayburt'a geldi.

Vali Mustafa Eldivan, 15 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/278 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Bayburt'a atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Barış Erkol ve aynı kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Polis Baş Müfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Nihat Uzun'u makamında kabul etti.

Emniyet Müdürleriyle bir süre görüşen Vali Eldivan, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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