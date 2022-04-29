BAÜN'de Yeni yurt projeleri hızla ilerliyor

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Çağış Kampüsünde yapımı devam eden, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait Kız Öğrenci Yurdu projesi hızla devam ediyor. Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, kampüste inşaatların devam ettiği proje alanını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Milletvekili Canbey'den bin 316 kişilik yeni yurt müjdesi

Proje alanındaki inşaatlar ile örnek odayı ziyaret eden Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, devam eden yurt inşaatlarının 2023 yılı Ocak ayında tamamlanacağını ifade ederken, üniversite tarafından arazi tahsisi gerçekleşen alanda, bin 316 kapasiteli yeni yurt yapılması projesini de programa aldıklarının müjdesini verdi. Böylelikle kampüs alanında, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda toplam kapasitenin 7 bin 34'e ulaşacağını belirten Mustafa Canbey, yapılacak yurtların öğrenciler ve Balıkesir için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş: "Önceliğimiz kaliteli ve alternatif barınma imkanlarını arttırmak"

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da, yurt projelerin üniversite ve öğrenciler için önemine değinerek, sürece başından itibaren destek veren Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'e teşekkür etti. Önceliklerinin, öğrencilerin kaliteli ve alternatif barınma imkanlarını arttırmak olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; "Kampüs alanında öğrencilerimizin barınma imkanlarını zenginleştirme girişimlerimizin sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığınca kampüste yapımı devam eden 3 bin kişilik kız öğrenci yurdu projesinde sayı artırımıyla kapasite 4 bin 300'e ulaştı. Buna ek olarak arazi tahsisini yaptığımız alanda, bin 316 kişilik bir yurt daha yapılmasıyla, öğrencilerimizin ekonomik ve kaliteli barınma olanaklarını daha da artırmış olacağız. Böylelikle kampüs alanındaki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün yurt kapasitesi, devam eden proje ve yeni yurt projesiyle birlikte 7 bin 34'e ulaşacak" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel