BAÜN'de öğrenci-rektör buluşması gerçekleşti

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Üniversitesinde (BAÜN), öğrencilerle Rektör Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite üst yönetiminin bir araya geldiği Öğrenci-Rektör Buluşmaları etkinlikleri devam ediyor. Daha önce farklı birimlerin yanı sıra öğrencilerin kaldığı yurtlarda 6 defa gerçekleştirilen Öğrenci-Rektör Buluşmaları'nın yedincisi, kampüste yer alan Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turgut Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Narlı, Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Genel Sekreter Yemliha Yanar ile birlikte katılan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, öğrencilerin farklı konulardaki görüş ve önerilerini dinleyerek açıklamalarda bulundu. Etkinlikte öğrencilerin görüş ve talepleriyle ilgili notlar alan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, kendilerine iletilen tüm talep ve önerileri yakından takip ettiklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, ilgileri dolayısıyla öğrencilere teşekkür ederken, etkinlikte söz alan öğrenciler de farklı konulardaki görüş ve taleplerini ilettikleri Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a düzenlenen etkinlik dolayısıyla teşekkür ettiler. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel