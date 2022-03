BAU Kulüpler Tanzer Ercanpolat Şampiyonası'nda kura çekimi gerçekleştirildi

Bahçeşehir Üniversitesi Kulüpler Tanzer Ercanpolat Şampiyonası kura çekimi ünlü isimlerin katıldığı programla gerçekleştirildi. Ünlü sunucular Kadir Balık ve Gözde Özceylan'ın katılımıyla gerçekleştirilen kurada konuşan ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, "Spor bilincine sahipsek böyle bir çağrı olduğunda destek olmak mecburiyetimiz var" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ve Spor Koordinatörlüğü ev sahipliğinde BAU Kulüpler Tanzer Ercanpolat Şampiyonası için kura çekimi gerçekleştirildi. Dikilitaş Halı Sahası'nda 3 gün boyunca süre şampiyonada 32 takım kıyasıya yarıştı. Şampiyonaya 16 takım kalması üzerine eşleşme için kura çekimi gerçekleştirildi.

Üniversitede ünlü sunucular Kadir Balık ve Gözde Özceylan'ın sunuculuğunu yaptığı programa, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Futbolcusu Berdan Bozkurt, TFF Kadın Futbol Ligleri Sorumlusu Enes Reşitoğlu, TFF FIFA Kokartlı eski Futbol Hakemi Binali Kartal, ünlü oyuncu Volkan Başaran, Rap sanatçısı Elbir, Bahçeşehir Üniversitesi öğrenci dekanı Dr. öğretim üyesi Tuğba Kıral Özkan, Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci Koordinatörü Yücel Çınar ile öğrenciler ve futbol takımının oyuncuları katıldı.

"Spor bilincine sahipsek destek olma mecburiyetimiz var"

Programda konuşma yapan Yılmaz Vural, "Sporun birleştirici bir yönü var. Okulun kendi içerisinde 80 tane kulüp varmış, onun 30 tanesi bu turnuvaya katılmış ve elenerek 16 takım kalmış. Turnuva dörderli gruplar halinde devam ediyor. Bizleri de daha sempatik olması adına çağırdılar galiba. Üniversite olunca her çağrıya geliyoruz, öğrencinin olduğu yerde her zaman varız. Amerika'da profesyonel spora geçiş, okul sporundan oluyor. Basketboldan futbola tüm branşlarda. Önce üniverstide oynuyorsunuz ve sonra oradan profesyonelliğe geçiş oluyor. Bizim de milli eğitim bakanının açıklamasına göre 7-17 yaş aralığında okullarda 18 milyon çocuğumuz var. 4-5 milyon kadar da üniversitelerde olsa Türkiye'nin yarısına yakını gençlik demek oluyor. Yani Türkiye'nin 30 milyona yakın 7-23 yaş arası genci var, dinamizm burada. Ben yolda yürürken başörtülü ablalarımızın, kızlarımızın ya da diğer hayat görüşüne sahip insanların hepsinin yürüdüğünü, spor yaptığını görüyorum. Demek ki artık halk her grubuyla, her sosyal yapısıyla sporun ne anlama geldiğinin farkında. Sonuç olarak bakıldığında Ata'mızın 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünü unutmamak lazım. Bu boşa söylenmiş bir laf değil, altında çok şey yatıyor. Dolayısıyla bu bilince sahipsek böyle bir çağrı olduğunda destek olmak mecburiyetimiz var" dedi.

"Sağlık, sanat ve sporu nakşetmemiz lazım"

Binali Kartal da, "Ben hep şöyle söylerim aslında spora hizmet eden insan Hakk'a hizmet eder. Burada Bahçeşehir Üniversitesinin yaptığı güzel bir etkinlikteyiz. Bölümler arası takımlar kurmuşlar. Spor, sağlık ve sanat, 3 S bir arada olursa insan daha iyi insan olur. Zaten üçünden biri olmasa mesela sağlığınız olmasa sanat da bir işe yaramaz spor da bir işe yaramaz. 3 S'yi de bizim oturtmamız, insanlara böyle nakşetmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Volkan Başaran da, "Burada Bahçeşehir Üniversitesinin 32 takımının ilk 16'ya kalan grubunun kura çekimini yapacağız. Kıymetli abim Kadir Balık, Yücel kardeşimin vesilesiyle değerli hocalarımız Yılmaz Vural ve Oğuz Çetin hocamız ve değerli hakemimiz de burada bizimle birlikteler. Öğrenci kardeşlerimizle söyleşi tadında bir kura çekimi yapacağız. Genç müzisyen bir kardeşimiz de var. O da inşallah bize yeni parçalarından seslendirecek. Şimdiden bütün arkadaşlara başarılar diliyorum bir abileri olarak. Ben de eski amatör futbolcu olduğum için onlar gibi heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci Koordinatörü Yücel Çınar, "Burada Bahçeşehir Üniversitesine bağlı toplamda 79 tane kulüp var. Bu kulüp topluluklarının arasında bir futbol turnuvası organize edildi. 32 takımın katıldığı ve elemelerin ardından 16 takımın kaldığı bir kura çekiminin olacağı bir organizasyondayız. Sonrasında 1 aylık periyodun sonunda da yarı final ve final müsabakaları ile şampiyon belli olacak. Birinciye 10 bin lira, ikinciye 7.500 lira ve üçüncüye de 5.000 liralık ödüllerimiz olacak" diye konuştu.

Elbir "Ben rap müzikle uğraşan biriyim. Pandemi döneminde bir tane şarkı yaptık fakat gençlere pek açılamadık, onlara duyuramadık. Bugün burada bir kura çekimi olacak ve Bahçeşehir koleji de gençlerle buluşmamız adına beni de buraya davet etti. Yeni bir parçamız var onu burada gençlere seslendireceğiz. Rap kültürü şu anda ülkemizde gelişmekte olan bir tür. Ben de yaşadıklarımız yazdığım şarkılar yapıyorum. Bu şarkıları yapma amacım rap müziği geliştirmek, genişletmek" dedi.

Öte yandan programda soru-cevapta gerçekleştirildi. Turnuvanın 1 ay boyunca süreceği öğrenildi. - İSTANBUL