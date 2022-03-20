Batuhan Yaşar'a Meslekte Vefa Ödülü

ANKARA (İHA) - İhlas Medya Ankara Temsilcisi merhum Batuhan Yaşar, "Başkente Değer Ödülleri" töreninde Meslekte Hizmetine Vefa Ödülü'ne layık görüldü.

Ankara'nın yerel değerlerinin ve kent kimliğinin korunması, yaşatılması ve başarılı çalışmaların takdir edilmesi maksadıyla Medya Ankara tarafından "Başkente Değer Ödülleri" töreni düzenlendi. Ankara'da 2021 yılında hizmetleri ve başarıları ile öne çıkan milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurumu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, sporcular, sanatçılar, gazeteciler, sosyal medya fenomenleri ve iş dünyasından isimler Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen "Başkente Değer Ödülleri" töreninde ödüllerini aldı.

Söz konusu ödül töreninde, bir süre önce vefat eden İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Meslekte Hizmetine Vefa Ödülü'ne layık görüldü. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel