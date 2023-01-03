Batmanlılar, yolda kalan otomobili ilginç bir yöntemle çıkarttı Yerel Haberler Batman'da arkasına yük bağlanan otomobil, arazide yolda kaldı. Batman'da arkasına yük bağlanan otomobil, arazide yolda kaldı. Otomobil, yardıma gelen vatandaşların kaputa oturması ve arka kısmından itilmesiyle çıkartıldı. Batman- Hasankeyf Barajı kenarındaki ilginç görüntüler kameraya yansıdı. Vatandaşların arkasına yüklerini bağlayarak taşımak istediği otomobil, kırsal arazi bölgesinde yolda kaldı. Vatandaşlardan kimileri otomobilin ön kaputuna oturarak ön tarafa ağırlık verdi, kimileri de arkadan iterek otomobili kaldığı yoldan çıkarttı. - BATMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hasankeyf Batman Yerel Haberler

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