Batmanlı kadınlar yaşam merkezi ile hem öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyorBATMAN Batman'a bağlı Bayraklı Köyü'nde açılan Köy Yaşam Merkezi, köydeki kadınlara istidam sağlayarak gelir kapısı oldu.

Batmanlı kadınlar yaşam merkezi ile hem öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor

BATMAN Batman'a bağlı Bayraklı Köyü'nde açılan Köy Yaşam Merkezi, köydeki kadınlara istidam sağlayarak gelir kapısı oldu.

Batmanlı kadınlar yaşam merkezine gelip el sanatlarını icra ediyor. Kimisi dikiş nakış yaparken, kimisi de Kur'an'ı Kerim ve okuma yazma öğreniyor. Köy Yaşam Merkezi Müdürü Hayat Yıldız, köy kadınlarına istidam sağlamak için kurs merkezinin açıldığını ifade etti. Yıldız, kadınların burada el becerilerini geliştirerek hem dikişi nakış öğrendiklerini hem de sosyalleştiklerini belirtti.

"İhtiyaç dahilinde verebildiğimiz her şeyi veriyoruz" diye Yıldız, "Kadılara o imkanı sağlıyoruz. Hem kendi ihtiyaçlarını hem de geri dönüşüm diye evde kullanılmayan atıkları biz değerlendiriyoruz. Ondan sonra da zaten ileride bu kadınların içerisinde biz sergi açmayı da düşünüyoruz. Yaptıkları örgülerle sergi açmayı da düşünüyoruz. Bu şekilde istidam oluşturabileceğine inanıyorum. Şu anda mevcut sayımız 20, kayıt yapacak olanlarda var. Çünkü kursumuz daha yeni açıldı. Bayağı bir talep var. Şimdilik memnunuz daha da memnun olacağımıza inanıyorum" dedi.

Köy Yaşam Merkez'ine gelen 45 yaşındaki Songül Onur, bu yaşam merkezinin onlar için çok iyi olduğunu ve çok memnun kaldıklarını kaydetti. Onur, "Evde boş zamanımız vardı. Buraya el işi öğrenmeye geliyoruz. Bütün köy çok memnun. Örgü yapıyoruz, tığ yapıyoruz, şiş yapıyoruz, gerekirse iğne oyası yapıyoruz; Kur'an Kerim okuyoruz. Bize okuma yazma öğretiyorlar. Dikiş makinamız yok, onun da getirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

43 yaşındaki Hilmiye Onur ise evde yapmadıkları işlerini köy yaşam merkezine gelip yaptıklarını söyledi. Onur, "Memnunuz ama destek de gelse daha iyi olur. Çeyizlik olarak yaptıklarımızı saklıyoruz. Ama isteyen yaptığı ürünü satabilir" şeklinde konuştu.