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Batmanlı gençler Çanakkale'yi gezdi

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Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 'Çanakkale Kültür ve Medeniyet' gezileri kapsamında Batmanlı gençleri Çanakkale'ye götürdü. Gençler, Çanakkale'nin tarihi mekanlarını gezip bilgi sahibi oldu. İl Müdürü Özperk, gezilerin gençler üzerinde büyük bir etki uyandırdığını belirtti ve amacın tarih bilincinin oluşmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ' Çanakkale Kültür ve Medeniyet' gezileri kapsamında Batmanlı gençleri Çanakkale gezisine götürdü.

Şehit atalarının mezarlarını ziyaret eden Batmanlı gençler sırasıyla Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezini, Ağadere Kızılay Müzesini, Seyit Onbaşı Anıtını, Mecidiye Tabyasını, Şahin Dere Hastane Şehitliğini, Hilal-i Ahmer Müzesini, Şehitler AbidesiNİ, Bigalı Köyünü, Atatürk Evini, Bigalı Kalesini, Akbaş Şehitliğini, Troya Ören Yerini, Troya Müzesini, Deniz Müzesini, Aynalı Çarşıyı ve tarihi mekanları gezip bilgi sahibi oldu.

Çanakkele'nin ülkenin kurtuluşu için büyük önem arz ettiğini belirten Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, Çanakkale Kültür ve Medeniyet gezilerinin gençler üzerinde büyük bir etki uyandırdığını söyledi. İl Müdürü Özperk; "Belirli zaman dilimlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın projesi kapsamında gençlerimizi Çanakkale'ye gezi amaçlı gönderiyoruz. Çanakkale zaferi milletimizin vatan topraklarını savunma ve bağımsızlığını koruma iradesini simgeler. Çanakkale Zaferi, bütün halkların birlik ve beraberlik içinde mücadele etme yeteneğini göstermiş ve ulusal kimliğin güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Yapılan gezilerimizin amacı ise ülkenin kuruluşunda önemli bir zafer olan Çanakkale'de şehitlerimizin bıraktığı milli mücadele mirasının yerinde incelenip, gençlerin gelecekte ailesine ve topluma faydalı, rasyonel, milli değerlere sahip kişilik kazanması ve öğrencilerde tarih bilincinin oluşmasına katkı sağlanmasıdır" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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