Batmanlı Doktor Yalçın, İsrail'den Kurtarılarak Coşkuyla Karşılandı

İsrail askerleri tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan küresel Sumud Filosu'nda yer alan Batmanlı aktivist Uzman Doktor Abdülaziz Yalçın, Batman Havalimanı'nda yüzlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı.

Doktor Yalçın'ın ailesinin yanı sıra aralarında AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, Hüda-Par Batman İl Başkanı Davut Şahit, Düşünce ve İnanç Platformu üyesi 50'yi aşkın sivil toplum kuruluşu temsilcisi çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirilen karşılamada duygusal anlar yaşandı. Havaalanı çıkışında kendisini karşılamaya gelenlere hitap eden doktor Yalçın, Gazze yolculuğu sırasında alıkonulduktan sonra karşılaştıkları İsrail zulmünü anlattı. Gazze sahillerinde kendilerini bekleyen çocuklara ulaşamamanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Filistin halkı 77 yıldır katliam, soykırım, topraklarının elinden alınması sürecini her zaman yaşadı.7 Ekim'den itibaren de bunun daha acısını yaşıyor, dünyanın gözü önünde canlı yayında soykırım yaşıyor. Bu soykırıma karşı devletler üzerine düşeni yapmıyor. İsrail'e karşı vermeleri gelene tepkiyi vermeyince iş sivil toplumlara, halklara kalmış durumda. Global Sumud Filosundaki aktivistler bu zulme karşı artık sessiz kalamayan halklardan oluşan tamamen sivil bir filoydu. İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus gibi bir çok ülkeden gemilerle gitme kararı alındı. Bende Türkiye'den katılanlar arasında yer almak istedim ve 30 Ağustos'ta Tunus'a gittim. Sabotajlar yaşandı orada ve süreç uzadı. Sadece vicdan odaklı olan bu konvoy sabotajlara rağmen yola çıkabildi. 13 Eylül'de İspanya'dan çıkmış bir gemiye dahil olup yola çıktık. 1 Ekim'de uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonulduk. Teknemize askerler tarafından baskın yapıldı ve zorla bizi Aşdod limanına götürdüler. Kendileri terörist olmalarına rağmen sanki teröristmişiz gibi bir muamele yaparak bizi cezaevine götürdüler."

44 ülkeden aktivist katıldı

Dünyanın 44 ülkesinden katılımcıların olduğunu vurgulayan Yalçın, kendilerini gözaltına alan İsrail askerleri arasında Türkçe konuşan askerlerin olduğunu da söyledi. Çifte vatandaş olan İsraillilere gereken cezanın verilmesi gerektiğinin altını çizen Yalçın, "Bizim bu süreçte verdiğimiz bedel Filistinlilerin verdiğinin yanında milyarda bir bile değil. Bu bir kahramanlık değil gerçek kahramanlar Filistin halkının kendisidir. Bunca katliama rağmen, bombalara rağmen umutlarını kaybetmeyen ailelerini kaybedenlerin ta kendisidir kahraman olanlar, mücahitler. Kendi çocuklarının cenaze namazlarını kılan doktorlar var, insanlar var. Her şeye rağmen direnen oradaki mücahitlerdir asıl kahramanlar. Bu insanların davası dünyanın bütün vicdanları halklarını uyandırdı. Arjantin'den, Brezilya'dan, 44 ülkeden insanın katıldığı güzel yürekli, vicdanlı insanın katıldığı bir eylemdi. Gemimiz 38 kişiydi 4 Türk gerisi dünyanın farklı vicdanlı insanlardı. Katliamlara vicdanları el vermediği için hayatlarını riske atarak gelmişlerdi. Tüm devletler üstüne düşeni yapmalıdır. Filistin canını kanını kaybeder ama bizler de insanlığımızı kaybetmiş oluruz. Aralarında Türkçe konuşanlar var, bu çifte vatandaş olan İsraillilerin yakalanıp gerekli cezayı vermek lazım ve bu bedeli onlara da ödetmek lazım" dedi.

Filistinli, Gazzeli çocuklara ulaşamamanın üzüntüsünü yaşadığını altını çizen Yalçın, "Filistin'de sahilde bekleyen çocuklardan özür diliyorum onlara yetişemedik, ulaşamadık, ümitle bizi bekliyorlardı ama hala Akdeniz'de devam eden gemiler var. Bu direnişin devam etmesi lazım" diye konuştu. - BATMAN