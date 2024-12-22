Batman Yıldız Cami Derneği'nden Günde 500 Vatandaşa Sıcak Çorba İkramı

Batman Yıldız Cami Derneği hayırseverlerin katkıları ile her gün ikindi namazından sonra yaklaşık 500 vatandaşa, ücretsiz sıcak çorba ve ekmek dağıtımı yapılıyor.

Batman Yıldız Camisi önünde bu hizmeti her gün devam ettirme yönünde çaba sarf edeceklerini söyleyen Yıldız Cami Derneği yetkilileri "İmkanlar el verdikçe her gün aynı saatte cami önünde hayırseverlerin destekleriyle günlük 500 vatandaşa sıcak çorba ve yanında ekmek dağıtarak hizmet etmeyi amaçlamaktayız" diye konuştu. - BATMAN