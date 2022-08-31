Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman yerel haberleri... Batman'da rütbe terfi töreni düzenlendi

Yerel Haberler

Batman yerel haberleri... Batman'da rütbe terfi töreni düzenlendi

Batman haberleri: Batman İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensupları için rütbe terfi töreni düzenlendi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensupları için rütbe terfi töreni düzenlendi.

Törene Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan, polis ve aileleri katıldı. Törene katılan Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, terfi alan personellere yeni rütbelerini taktı. Rütbe alanları tebrik eden Vali Canalp, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Rütbe terfi töreni polis korosu dinletisi ile son buldu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batman Üniversitesi Ekrem Canalp Köroğlu Batman Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title