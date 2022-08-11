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Batman yerel haberleri... Batman'da 2 bin 500 aşure dağıtıldı

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Batman yerel haberleri... Batman'da 2 bin 500 aşure dağıtıldı

Batman haber... Batman Belediyesi, muharrem ayı nedeniyle Lavanta Sokakta vatandaşlara aşure dağıttı.

Batman Belediyesi, muharrem ayı nedeniyle Lavanta Sokakta vatandaşlara aşure dağıttı.

Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, Muharrem ayı nedeniyle Lavanta sokakta belediye tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Vali Canalp, kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Etkinlikte vatandaşlara, toplam 2 bin 500 aşure dağıtıldı. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batman Belediyesi Ekrem Canalp Batman Yerel Haberler

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