Kaza yapıp sebze ve meyveleri yola savrulan seyyar satıcının yardımına polis koştu - Haberler

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Kaza yapıp sebze ve meyveleri yola savrulan seyyar satıcının yardımına polis koştu

Kaza yapıp sebze ve meyveleri yola savrulan seyyar satıcının yardımına polis koştu Batman'da seyyar arabasıyla meyve sebze taşıyan bir vatandaş, kaza yapınca yola savrulan meyve ve sebzelerini toplamak için trafik polisi ve çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

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Kaza yapıp sebze ve meyveleri yola savrulan seyyar satıcının yardımına polis koştu

BATMAN - Batman'da seyyar arabasıyla meyve sebze taşıyan bir vatandaş, kaza yapınca yola savrulan meyve ve sebzelerini toplamak için trafik polisi ve çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

Batman kent merkezinde seyyar arabasıyla meyve sebze taşıyan bir vatandaş kaza yaptı. Taşıdığı meyve ve sebzeleri yola savruldu. Bu sırada aracıyla yoldan geçen trafik polisi ve çevredeki vatandaşlar durumu fark etti. Polis, yol kenarına arabasını park edip yola savrulan meyve ve sebzeleri tek tek toplayarak caddeyi temizledi. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Yerel

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