Batman haberleri | Batman'da trafikte ilginç anlar... Otomobili diğer aracın üstünde ayaklarıyla itti

Batman'da trafikte ilginç anlar... Otomobili diğer aracın üstünde ayaklarıyla itti

BATMAN - Batman'da otomobili yolda kalan bir kişi, çekme halatı bulamayınca yanında bulunan arkadaşı, başka bir otomobilin kaputuna oturup otomobili ayaklarıyla itekledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar görenleri şaşırttı.

Batman kent merkezinde otomobili bozulan ve yolda kalan bir kişi, aracında çekme halatı bulamayınca yanındaki arkadaşı, başka bir otomobilin kaputuna oturup otomobili ayaklarıyla itekledi. Çevredeki vatandaşlar, akan trafikte görülen bu ilginç görüntüler karşısında hayatını tehlikeye atan vatandaşa tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.