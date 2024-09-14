Batman Sason'da Üzüm Pekmezi Yapımı Başladı

Batman'ın Sason ilçesinde bağ bozumu ile birlikte üzüm pekmezi yapımı da başladı.

İlçede yetişen üzümlerin toplanmasıyla köylerde üzüm pekmezi kazanları kuruldu. Üzüm yetiştiricileri tarafından toplanan üzümler, daha rahat suyunu bırakması için kapalı bir odada en az 2 gün bekletildikten sonra suyu sıkılarak şırası alınıyor. Alınan şıra büyük kazanlara koyularak, odun ateşinde 24 saat kaynatılıyor. Belirli bir kıvama gelen şıra, pekmeze dönüştürülüyor.

Bağ bozumu ile birlikte üzüm hasadına başladıklarını belirten vatandaşlardan Murat Demir, topladıkları üzümleri sıkarak başta pekmez olmak üzere pestil ve cevizli sucuk yapımında kullandıklarını söyledi. Demir, "Bağ bozumu ile birlikte bu yıl da üzümlerimizin hasadını yaptık. Topladığımız üzümleri yaklaşık 2 gün evde dinlendirdikten sonra sıkarak suyunu çıkartıyoruz. Elde ettiğimiz şırayı büyük kazanlara koyarak iki gün boyunca meşe odunu ateşi ile kaynatıyoruz. Pekmez olması için en az 24 saat kaynaması gerekiyor. Aksi halde pekmezde ekşime ve bozulma meydana geliyor ve zararlı hale geliyor. Tam kıvamını alan pekmez çok şifalıdır. Özelikle mideye çok yararlı olduğunu biliyoruz. İlçede üzüm hasadı ve bu işlemler yaklaşık bir ay sürer" dedi.

Sıktıkları üzüm suyuna ceviz içi bandırarak cevizli sucuk elde ettiklerini belirten Naciye Demir de, "Bugün üzüm sıktık. Elde ettiğimiz şıraya un dökerek bulamaç haline getiriyoruz. Bir kısmını pekmeze, diğer kısmını ise çorba haline getirerek ondan pestil ve cevizli sucuk yapıyoruz" dedi.

İlçe genelinde hemen hemen her vatandaşın kapısında kurulan büyük kazanlarda kaynatılan, kansızlığa iyi geldiği belirtilen ve kışın soğuklardan koruyan siyah üzüm pekmezinin kilosu 200 ile 300 lira arasında alıcı buluyor. - BATMAN