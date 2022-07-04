Batman otogarında bayram hareketliliği BATMAN (İHA) – Batman'da 9 günlük Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, otogarda hareketlilik oluşturdu. BATMAN (İHA) – Batman'da 9 günlük Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, otogarda hareketlilik oluşturdu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Batman Otogarı'nda hareketlilik başladı. 9 günlük bayram tatili öncesi Batman'dan gidişler yüzde 20 kapasite, dönüşlerin doluluk oranında fulle geldiğini belirten firma yetkilisi Mehmet Salih Karataş, "9 günlük bayram tatili öncesi Batman'dan gidişler yüzde 20 kapasite ile gidiyor. Dönüşler ise araçlarımız ful doluluk oranında geliyor. Geçen yılara nazaran gidişler çok düşük. Batı ilerden gelen araçlarımız doludur. O da uçakların yüksek oluşundan dolayı millet otobüslere yöneldi. Vatandaşlar otobüsleri bayram tatilinde seçiyor" dedi. - BATMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

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