Batman haberleri | Batman'da terfi eden emniyet mensuplarının rütbeleri törenle takıldı Yerel Haberler Batman habere göre Batman İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensupları için rütbe terfi töreni düzenlendi. Batman İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensupları için rütbe terfi töreni düzenlendi. Polisevi bahçesinde düzenlenen törende, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, terfi eden personele yeni rütbelerini taktı. Rütbe alan personeli tebrik eden Vali Canalp, hayırlı olması temennisinde bulundu. Tören, polis korosu dinletisi ile sona erdi. Törene, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan ile polisler ve aileleri katıldı. Yerel Kaynak: AA / Ahmet Işık Ekrem Canalp Batman Yerel Güncel Haberler

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