Batman haberi! Batman'da büyük market ve fırınlar denetlendi

Batman Belediyesi, vatandaşların ekmeğine göz dikenleri affetmiyor. Belediye Zabıta Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği denetimlerde ayrıca eldiven takmakla hijyenin sağlanmadığına dikkat çekildi.

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler ile rutin olarak gerçekleştirdiği denetimlerini yıl boyunca sürdürüyor. Zabıta ekipleri, Batman'ın büyük marketleri ve marketlerin fırın bölümlerini denetleyerek pişmiş ekmekleri tek tek tartarak gramaj, fiyat ve hijyen kontrolü yaptı. Mevzuatın gerektiği şekilde hijyen konusunda kurallara uymayan 13 iş yerine cezai işlemler uygulandı.

Büyük marketlerin unlu mamul reyonlarını denetleyen Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri, eldiven takılmasının hijyeni yansıtmadığını hatırlattığı denetimlerde, "Eldiven takmakla temiz ve hijyenik bir ortam sağlandığı anlamına gelmez. Eğer eldivenle elinize, yüzünüze ve farklı noktalara dokunuyorsanız ve onunla hem ekmek verip hem de karşılığında paraya dokunuyorsanız maalesef bu hijyeni yansıtmaz" uyarısında bulundu.

Batman Belediyesi, unlu mamul üretimi yapan iş yerlerinde, ekmek gramajında eksiklik tespiti halinde, hırsızlık suçu işlendiğinden dolayı adli işlemin yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı. - BATMAN