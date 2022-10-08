Batman ekonomi haberi: Bakan Nebati Batman'da esnafa müjdeyi verdi: "Paket yolda"

Batman gelişmesine göre Bakan Nebati Batman'da esnafa müjdeyi verdi: "Paket yolda" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman'ı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Bakan Nebati Batman'da esnafa müjdeyi verdi: "Paket yolda"

BATMAN - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman'ı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Batman Valiliğini ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Batman Valisi Ekrem Canalp ve Ak Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Ak Parti İl Başkanı Akif Gür ve protokol tarafından karşıladı. Bakan Nebati, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçerek Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'tan kent genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Nebati, Valilik ziyaretinden sonra Batman Ak Parti il teşkilatını ziyaret etti. Ak Partili gençler Bakan Nebati'yi meşale, erbane ve kürtçe şarkılar eşliğinde karşıladı. Ak Parti il teşkilatı ziyaretinden sonra Batman Gülistan Caddesine giden Bakan Nebati, burada bulunan esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Nebati, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledikten sonra çocuklara hediyeler dağıtıp hatıra fotoğraf çektirdi. Esnaf ziyaretinde talepleri dinleyen Bakan Nebati, "Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Esnafımızı rahatlatacağız. Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.

Bakan Nebati'ye ziyaret sırasında Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman Ak Parti Milletvekili Ziver Özdemir ve protokol üyeleri eşlik etti.