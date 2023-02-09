Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da yürek ısıtan görüntü

Yerel Haberler

Batman'da yürek ısıtan görüntü

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından başlatılan yardım çalışmasına katılan Batmanlı bir kadın üstündeki ceketi çıkartarak depremzedelere gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından başlatılan yardım çalışmasına katılan Batmanlı bir kadın üstündeki ceketi çıkartarak depremzedelere gönderdi. Yürek ısıtan bu görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman'daki vatandaşlar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yardım göndermek için seferber oldu. Zorlu kış şartlarında meydana gelen depremde kentin birçok yerinde tırlarla depremzedeler için yardımlar toplanılıyor. Yardım kampanyasına katılan 65 yaşlarında bir kadın üstündeki ceketi çıkartıp depremzedelere gönderiyor. Yürek ısıtan bu görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BATMAN

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Elbistan Batman Yerel Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title