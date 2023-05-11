Batman'da yolcunun çantasından uyuşturucu çıktı

BATMAN - Batman'da yol uygulamasında durdurulan araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada çantanın gizli bölmesinde 1 kilo 74 gram uyuşturucu yakalandı. Göz altına alınan bir kişi tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına zarar verenlerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çalışmalarda, 05.05.2023 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Narkotik Madde Arama Köpeği ile yapılan yol uygulama çalışmaları neticesinde, 1 yolcunun çantasında Cumhuriyet Savcısının talimatları ile adli arama yapıldı. Yapılan adli aramada; Sarı renkli Mikro Fiber bezlere sarılı halde 1 Kilo 0,74 Gram metafetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Çantanın sahibi olduğu belirlenen bir kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu dahilinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edildi.