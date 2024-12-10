Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı

51 yıl sonra girdikleri topraklarda başkente doğru ilerliyorlar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 13 yıl önce kapatılan kapı yeniden açıldı

Erdoğan talimat verdi, 13 yıl sonra Suriyeliler için yeniden açıldı

 Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş

Putin'e kaçarken çantasına Merkez Bankası'nı sığdırmış
Van'da 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 40 yaralı

30 araç birbirine girdi! 2 ölü, onlarca yaralı var

Suriyeli Mülteciler, Suriye'ye Dönmeye Hazır: 'Uygun Zemin Hazırlanırsa Geri Dönmeyi Düşünüyoruz'

Suriyeli Mülteciler, Suriye'ye Dönmeye Hazır: 'Uygun Zemin Hazırlanırsa Geri Dönmeyi Düşünüyoruz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerinde gerekli uygun zeminin hazırlanması durumunda dönmeye hazır olduklarını söyledi.

Batman'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerinde gerekli uygun zeminin hazırlanması durumunda dönmeye hazır olduklarını söyledi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin baskılarından kaçıp Türkiye'de farklı kentlere yerleşen mülteciler, rejimin düşmesiyle ülkelerinin yolunu tuttu. 8 yıl önce çifte vatandaş olan Batman Göçmen Sağlığı Merkezi Doktoru İmad Ahmedoğu, 2013 yılında yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmacı olarak geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirten Ahmedoğu, "Şimdi Suriye özgürlüğüne kavuştu. Diktatör Beşşar Esad Suriye'den kaçtı bu nedenle Suriye düzelirse tatbiki Suriye'ye dönüş yapılır" dedi.

Suriye uyruklu Çiçek Cöror, 12 yıl önce ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmacı olarak geldiğini, Suriye düzelirse dönüş yapacağını dile getirdi.

Bedriye El Seyid de, "12 yıl önce Suriye'den kaçıp Batman'a yerleştim. Burada imkanlar daha iyi, doktor sorunumuz yok ve kıymetimiz burada daha fazla var. Allah, Türk devletinden razı olsun. Beşşar Esad gitti, kurtulduk ondan. Suriye'de güzel bir düzen kurulursa tabi ki gideriz ama daha kötüye giderse burada kalırım" şeklinde konuştu.

10 yıl önce Suriye'den kaçıp Batman'a yerleşen Feshd Ahmed ise "Türkiye bize çok iyi bakıyor. Burada imkanlar daha fazla. Doktor sorunumuz yok, buradaki insanlarla da iyi anlaşıyorum" dedi.

Burada yaşamaktan çok memnun olduğunu söyleyen Safa Karahasan, "Tüm Suriyeliler, Türkiye Cumhuriyetinden çok memnunuz. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bize o zaman kapıları açıp buraya geldiğimiz" ifadelerini kullandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Dizi setinde kavga çıktı! Çekimlere ara verildi
img

Olay hakeme ne olacağı belli oldu
img

Baş ağrısı şikayetiyle gitti, gerçek bambaşka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yayladağı Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Van'da zincirleme kaza! Trafik kazasında yaralı veya ölü var mı? Van trafik kazasında son durum ne? Beşiktaş terör saldırısı ne zaman oldu? 10 Aralık 2016 Beşiktaş patlamasını kim yaptı? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (10 Aralık) Dolar ne kadar oldu? Cilvegözü Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri! İnsan Hakları Günü önemi nedir? SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Müge Anlı'da Seda Karar'ı kim öldürdü? Seda Karar bulundu mu, olayı nedir? 10 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 10 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 10 Aralık 2024 Salı günü neler gelecek? Greta Thunberg kimdir, kaç yaşında? Greta Thunberg, Türkiye hakkında ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.