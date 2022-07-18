Batman'da sıcaktan bunalan vatandaşlar ilginç yöntemlerle serinliyor

BATMAN Batman'da hava sıcaklığının artmasıyla beraber zorlanan vatandaşlar ve esnaf farklı yöntemlerle serinlemeye çalışıyor.

Bunaltıcı sıcakların boy gösterdiği Batman'da vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemler deniyor. Kimi vatandaşlar akan derelerde serinlerken kimisi de çalıştığı iş yerinde başına döktüğü sularla serinlemeye çalıştı. Batman'da 30 yıldır esnaflık yapan ve kazandığı parayla çocuklarını okutan İdris Ekinci, 50 derece sıcağın altında serinlemek için her gün başına ibrikle su dökerek serinlemeye çalıştığını belirtti. Ekinci, "Hava çok sıcak, 50 derece. Çocuklarım için çalışıyorum. Eğer çalışmasam çocuklarımı okutamam. Onları okutmak için bu sıcaklıkta çalışıyorum. Her gün 10 tane ibrik su başıma döküyorum. Ne yapayım 10 dakikada bir dökmem lazım. Çünkü hava sıcak yanıyorum. İnan ki burası Afrika'dan daha sıcaktır" dedi.