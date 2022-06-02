Batman'da 'Şehitlerimizi unutmayın, unutturmayın' yarışması düzenlendi - Haberler

Batman'da 'Şehitlerimizi unutmayın, unutturmayın' yarışması düzenlendi

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde, Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 'Şehitlerimizi unutmayın, unutturmayın' konulu şiir, resim ve öykü yarışması düzenlendi.

Sason Yunus Emre İlkokulu konferans salonunda düzenlenen yarışma programı töreninde konuşan Kaymakam Murat Mete, Sason ilçesinin şehitler diyarı olduğunu belirterek, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Sason şairin şirinde geçen toprak uğrunda ölen varsa vatandır sözüne mazhar olmuş bir ilçedir. Bütün yurt, 81 ilde ecdadımızdan aldığımız güç, kuvvet, iradeyle milli mücadeleden buyana, Çanakkale'den bu yana, Sakarya'dan, Dumlupınar'dan, Kıbrıs Barış harekatından, 15 Temmuz'dan bu yana büyük bir mücadelenin içerisindeydik. Ancak Sason belli noktalarda, terörle mücadele noktasında farkını bir adım öne taşımış, kendini ispat etmiş bir ilçemizdir. Sason toprağın uğrunda ölüp kendine vatan kılanların yeridir. Bu manada Allah bu toprakları bize vatan kılan bütün aziz şehitlerimize rahmet eylesin. Atalarından büyüklerinden dinlediği hikayeleriyle, o manevi iklime girmiş, az önceki çocuğumuzun okuduğu şiirin dizelerinde bize bu duyguyu yaşatan Sasonlulara da teşekkür etmeyi bir borç bilirim kendime" dedi.

Programın sonunda şiir, kompozisyon ve resim dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Murat Mete, İlçe Jandarma Komutanı Murat Madenüs ve ilçe Emniyet Amiri Muhammed Ali Aydemir tarafından çeşitli ödüller verildi.