Batman'da şehit aileleri ile gaziler öğrencilerle bir araya geldi

Batman'ın Sason ilçesinde "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" Projesi dahilinde milli ve manevi değerlerin aşılanması hususunda fedakar şehit babaları ve kahraman gaziler, lise öğrencileri ile bir araya getirildi.

Cumhuriyetin 102. yılı ve Türkiye Yüzyılı vesilesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" Projesi dahilinde Sason Anadolu Lisesinde program düzenlendi. Programa katılan terörle mücadelede katıldığı bir çatışmada bir bacağını ve iki gözünü kaybederek yaralanan Kahraman Gazi Servet Çiftçi ve Irak'ta yürütülen pençe kilit harekatında katıldığı çatışmada şehit olan uzman çavuş Faim Bozkurt'un babası Nazmi Bozkurt, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencilere milli ve manevi değerlerin aşılanması ve vatan müdafaası için yapılan fedakarlıkları duygu dolu sözlerle anlattı.

Sason Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa Sason Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Hakan Akın, şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
