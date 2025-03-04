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Batman'da Sanayi Sitesinde Başıboş İnek Korku Dolu Anlara Neden Oldu

Batman'da Sanayi Sitesinde Başıboş İnek Korku Dolu Anlara Neden Oldu
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Batman Gültepe Sanayi Sitesine giren başıboş inek, esnafa zor anlar yaşatarak saatler süren bir kovalamacaya neden oldu. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği anlar, inek yakalandıktan sonra son buldu.

Batman'da Gültepe Sanayi Sitesine giren inek, esnafa zor anlar yaşattı.

Gültepe Sanayi Sitesinde başıboş gezen inek, vatandaşların üzerine giderek korku dolu anlar yaşattı. O anları çevredeki vatandaş cep telefonuna kayda aldı. İneğin başıboş olduğunu fark eden esnaf, yakalamak için seferber oldu. Saatler süren kovalamacanın ardından inek, yakalanarak sanayi sitesinden uzaklaştırarak kırsal alana bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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