Batman'da Sanayi Sitesinde Başıboş İnek Korku Dolu Anlara Neden Oldu

Batman'da Gültepe Sanayi Sitesine giren inek, esnafa zor anlar yaşattı.

Gültepe Sanayi Sitesinde başıboş gezen inek, vatandaşların üzerine giderek korku dolu anlar yaşattı. O anları çevredeki vatandaş cep telefonuna kayda aldı. İneğin başıboş olduğunu fark eden esnaf, yakalamak için seferber oldu. Saatler süren kovalamacanın ardından inek, yakalanarak sanayi sitesinden uzaklaştırarak kırsal alana bırakıldı. - BATMAN