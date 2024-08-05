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Batman'da restoranlarda tarife ve fiyat denetimi yapıldı

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Batman Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, restoran, lokanta ve kafelerde tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı. Denetimler sonucunda 38 aykırılık tespit edilerek toplamda 83 bin 600 TL idari yaptırım uygulandı.

Batman'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, restoran, lokanta ve kafelerde tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Restoran, lokanta, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tarife ve fiyat listesi konulmasınn zorunlu hale getirildiği 01.01.2024 tarihinden günümüze kadar ilimizde 329 işletmede ve 2 bin 711 ürün üzerinde Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince rehberlik ve denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Denetimler neticesinde 38 aykırılık için toplam 83 bin 600 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Tüketicilerimizin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde daha iş yerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmesi, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanarak, tüketicilerimizin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla rehberlik ve denetim faaliyetlerimiz planlı ve sürekli devam etmektedir" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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