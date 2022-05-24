PKK tarafından şehit edilen 33 asker ölüm yıl dönümlerinde unutulmadı - Haberler

Pkk tarafından şehit edilen 33 asker ölüm yıl dönümlerinde unutulmadı

BATMAN - Batman'da Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken bölücü terör örgütü PKK mensupları saldırısında şehit olan sivil kıyafetli ve silahsız 33 asker için lokma dağıttı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Batman'da Gap Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde 1993'te bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen silahsız 33 askeri ölüm yıldönümünde lokma dağıtarak andı. Vakıf Başkanı Taha Etiz, 24 Mayıs 1993 yılında acemi birliklerini tamamlayan ve usta birliklerine gitmek üzere olan 33 askerin pusuya düşürülerek şehit düşürüldüğünü anımsattı. Etiz, "Hafızalarda '33 asker olayı' olarak kalan saldırı, yıllar geçmesine rağmen hala yüreklerimizi dağlamaktadır. Bugün burada bu hain saldırıyı unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı göstermek amacıyla lokma dağıtımı yapıyoruz. Şahitlerimize Allah'tan rahmet dilerim" dedi.