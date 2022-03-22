Batman'da köy yoluna düşen çığ, 12 saatlik çalışmayla temizlendi - Haberler

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Batman'da köy yoluna düşen çığ, 12 saatlik çalışmayla temizlendi

İhlas Haber Ajansı - Ekrem Aktaş - Yerel
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Batman'da köy yoluna düşen çığ, 12 saatlik çalışmayla temizlendi Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Akçalı köy yoluna düşen çığ temizlendi.

KOZLUK, BATMAN (İHA) - Batman'da köy yoluna düşen çığ, 12 saatlik çalışmayla temizlendi

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Akçalı köy yoluna düşen çığ temizlendi. Açılan yolun kenarındaki kar kütlelerinin yüksekliği ise 10 metreyi geçtiği görüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Akçalı köy yoluna çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen çığın temizlenmesi için İl Özel İdaresi'ne bağlı Kozluk ilçe şantiye şefliği ekipleri çalışma başlattı. Yüksekliği yer yer 10 metreyi bulan çığ kütleleri iş makinesinin boyunu aşarken, karla mücadele ekiplerinin 12 saat süren çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Batman'da köy yoluna düşen çığ, 12 saatlik çalışmayla temizlendi

Batman'da köy yoluna düşen çığ, 12 saatlik çalışmayla temizlendi

Batman'da köy yoluna düşen çığ, 12 saatlik çalışmayla temizlendi

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Yerel

Kozluk, Batman, kar, Yerel, Haberler

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