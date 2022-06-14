Batman'da hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı - Haberler

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Batman'da hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Batman'da hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı

Batman'da bir derneğin hediye ettiği engelli aracı hırsızlar tarafından çalınan vatandaş, yetkililere seslenerek engelli aracının bulunmasını istedi.

Batman'da bir derneğin hediye ettiği engelli aracı hırsızlar tarafından çalınan vatandaş, yetkililere seslenerek engelli aracının bulunmasını istedi.

Alınan bilgiye göre, Batman Güneykent Mahallesinde bir apartmanın zemin katında yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Şirin Kartal, akülü engelli aracını bina girişine şarj etmek için bıraktı. Dışarıda şarj olan araç evinin bahçesinden kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Sandalyesini bahçede şarj etmek için bırakan Kartal, 5 gün önce bahçede akülü engelli aracının çalındığını belirtti. Kartal, "Aracımı şarja bıraktıktan bir saat sonra çocuklara dedim ki hele bir bakın durumu nasıldır. Çocuklar geldi dedi ki baba akülü aracın yerinde değil. Birileri çalmış herhalde. Bir haftadır zor durumdayım. Dışarı çıkamaz oldum. Elim kolun bağlandı. Elim ayağımdı benim akülü aracım. Çok mağdur oldum, çok üzüldüm gerçekten. Yetkililerden ve hayırseverlerden bana akülü yardımı yapmalarını istiyorum" dedi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Şirin Tragger Batman Yerel Haberler

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