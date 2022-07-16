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Batman'da heyelan nedeniyle kapanan yolda önlem çalışması başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekrem Aktaş - Yerel
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Batman'da heyelan nedeniyle kapanan yolda önlem çalışması başlatıldı Batman'ın Sason ilçesinde sık sık meydana gelen heyelan sonucu 30 köy yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle kalıcı önlem çalışmalarına başlandı.

Batman'da heyelan nedeniyle kapanan yolda önlem çalışması başlatıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde sık sık meydana gelen heyelan sonucu 30 köy yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle kalıcı önlem çalışmalarına başlandı.

Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolu Çayırlı köyü mevkiinde her yağışın ardından düşen heyelan sık sık 30 köy yolunu yolu ulaşıma kapatıyor. Civarda yaşayan köylüler, her an heyelan düşer düşüncesiyle korkularından yoldan geçmekten çekinir hale geldi. Heyelanın oluşturduğu tehlikenin önüne geçmek için harekete geçen Sason Kaymakamı Murat Mete, yolu özel idare aracılığıyla ihaleye çıkartarak kalıcı çözüm için çalışmalar başlattı. Çalışmaların başlamasıyla köylülerin rahat bir nefes aldığını belirten vatandaşlardan Yüksel Avcu, kış aylarında sürekli yolun kapandığını ve heyelan yüzünden vatandaşların yolu kullanmaktan korktuğunu söyledi. Avcu, "Kış aylarında sık sık heyelan yüzünden yol kapanıyor, özel idare ekipleri gelip açıyor. İhaleye çıkarttılar, çalışmalara başladılar. Ulaşım geçici olarak karşı taraftan sağlanıyor. Çalışmaların bir ay kadar süreceği belirtildi. Grup köy yolunu 30 köy kullanıyor. Çocuklarımız okula giderken bu yolu kullanıyor. Günde en az 300 araç bu yolu kullanıyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Yerel

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