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Batman'da Heyelan Köy Yollarını Kapattı

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Batman'ın Sason ilçesinde 2 gün süren şiddetli yağış sonrasında meydana gelen heyelan, köy yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu. İlçe özel idaresi ekipleri, köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Batman'da yamaçtan kopan kaya parçaları ve heyelan köy yollarını ulaşıma kapattı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde 2 gün aralıksız devam eden şiddetli yağışın ardından köy yolları, düşen kaya parçaları ve meydana heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sason ilçesine bağlı Derince köyü ve bağlı 4 mezra ile Dörtbölük köyüne bağlı 2 mezrada yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi. Meydana gelen heyelanın ardından köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine heyelan bölgesine İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından köy ve mezra yolları tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - Yerel
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