Batman'da Heyelan Köy Yollarını Kapattı

Batman'da yamaçtan kopan kaya parçaları ve heyelan köy yollarını ulaşıma kapattı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde 2 gün aralıksız devam eden şiddetli yağışın ardından köy yolları, düşen kaya parçaları ve meydana heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sason ilçesine bağlı Derince köyü ve bağlı 4 mezra ile Dörtbölük köyüne bağlı 2 mezrada yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi. Meydana gelen heyelanın ardından köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine heyelan bölgesine İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından köy ve mezra yolları tekrar ulaşıma açıldı.