Batman'da hastane bahçesinde yapımı tamamlanan cami hizmete açıldı

BATMAN (İHA) - Batman Valisi Hulusi Şahin, Ahmet Dinç Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine inşa edilen Hacı Tahir Dinç Cami'sinin açılışını gerçekleştirdi.

Caminin açılış töreninde konuşan Vali Şahin, caminin Ahmet Dinç Vakfı tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesini bahçesinde yapıldığını söyledi. Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çok büyük bir hastane olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Sadece Batman'ın değil, bölge şehirlerin hasta yükünü kaldıran bir hastane. Dolayısıyla burada dini hizmetler yönünde bir eksiklik vardı. Bu ihtiyacı karşılamak üzere Ahmet Dinç Vakfımız, İl sağlık Müdürlüğümüzle ortaklaşa bir çalışma içerisine girdi ve ortaya bu güzel eser meydana geldi. Camimizin mimari özelliği de son derece hoş. Ayrıca çok hızlı bir şekilde de yapıldı. 3 ay içerisinde tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi ve Ramazan ayının yarısına da inşallah hizmet verecek. Bayramda da inşallah burada bayram namazı kılınacaktır. Ben bu güzel hizmeti vücuda getiren başta Ahmet Dinç vakfımızın kıymetli mensuplarına ve Dinç ailesine teşekkür ediyorum, hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

Ahmet Dinç Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Selman Dinç, vakıf olarak bu tür hizmetlerinin devam edeceğini dile getirdi. Dinç, başta Vali Şahin olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür edip hayırlı olsun dileklerini paylaştı.

Dualarla hizmete giren caminin açılış törenine Vali Şahin'in yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, İl Genel Meclis Başkanı Abdulvahap Akbaş, İl Müftüsü Nihat Kök, Ahmet Dinç Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Dinç, STK temsilcileri ile sağlık personelleri katıldı. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel