Batman'da gönüllüler sokak hayvanları için yiyecek bıraktı - Haberler

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Batman'da gönüllüler sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Batman'da gönüllüler sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

Batman Üniversitesi Bitki Akademisi Topluluğu, Ramazan ayında sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı.

BATMAN (İHA) - Batman Üniversitesi Bitki Akademisi Topluluğu, Ramazan ayında sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı.

Batman'da hayvansever topluluk, sokak hayvanları adına etkinlik düzenledi. Topluluk adına konuşan gönüllülerden Sevgi Altun, Bitki Akademisi Topluluğu olarak doğadaki sahipsiz hayvanları yalnız bırakmadıklarını dile getirdi. Altun, buradaki hayvanlara mama getirip bıraktıklarını belirterek, sahipsiz hayvanlara 'bir kap mama, bir kap su diyoruz' dediklerini ifade etti. - BATMAN

Batman'da gönüllüler sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

Batman'da gönüllüler sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

Batman'da gönüllüler sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

Batman'da gönüllüler sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

Batman'da gönüllüler sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batman Üniversitesi, Sokak Hayvanları, Batman, Bitki, Yerel, Haberler

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