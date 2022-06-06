Batman'da gıda ve dilenci denetimi - Haberler

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Batman'da gıda ve dilenci denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Batman'da gıda ve dilenci denetimi

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında hem dilencilerle hem de vatandaşların sağlığını tehdit eden gıdalar ile ilgili harekete geçti.

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında hem dilencilerle hem de vatandaşların sağlığını tehdit eden gıdalar ile ilgili harekete geçti.

Halkın sağlığını hiçe sayıp son kullanım tarihi geçmiş ürünleri raflarında tutan, vatandaşların sağlığıyla oynayanlara Belediye Zabıtası göz açtırmıyor. Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetim ekibi, kent genelinde yaptığı market, bakkal, büfe ve kafeterya gibi iş yeri denetimlerinde son kullanma tarihi geçmesine rağmen satışa sunulan 8 bin 450 adet gıda ürününe el koyarak imha etti.

Raman Katı Atık Entegre Tesisine son bir hafta içerisinde 18 iş yerinden götürülen 247 litre sıvı gıda ve 180 kilo katı gıda ürünleri uzman denetmenler gözetiminde imha edildi.

"Dilencilere eş zamanlı operasyon"

Belediye Zabıta ekipleri Cuma namazı çıkışında cami önlerinde bekleyen dilencilere de müdahale etti. Kent genelinde 17 camide gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 32 dilenci hakkında işlem başlattı. Yapılan denetimlerden vatandaş ve esnafın memnun olduğu bildirildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Yerel Haberler

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