Batman'da gençlik yürüyüşü

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve spor Bayramında valilik bahçesinde yürüyüş programı düzenlendi. Program Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk'in Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başladı. Yapılan etkinlikte konuşan İl Müdürü Özperk Gençlik ve Spor Haftasının coşkulu ve dopdolu etkinlik ve programlarla geçeceğini belirterek, "Gençlik haftasında atletizm yarışması, badminton, voleybol, bocce, dart, eskrim, güreş yarışmaları, langırt turnuvası, gençlik merkezlerinde resim-fotoğraf sergileri, Gülistan Caddesinde gençlik merkezleri tanıtım, etkinlik ve sportif faaliyetler, masa tenisi, satranç, tenis turnuvası, halk oyunları gösterisi ve birçok etkinlik yapılacak. Yine gençlik haftasının finalinde Atatürk Parkında badminton, bocce, boks, cimnastik, curling, dart, eskrim, futbol, güreş, judo, karate, kick boks, masa tenisi, muay thai, okçuluk, labirent oryantiring, tekvando ve wushu gösterileri yapılacak. Gençlik merkezlerimizde, Atatürk Parkında halkımıza ücretsiz konserler, resim ve fotoğraf sergisi ve daha birçok etkinliğimiz olacak" dedi.

Valilik bahçesinde düzenlenen programın ardından gençler tarafından Türk bayrağıyla kent merkezinde yürüyüş yapıldı. - BATMAN