Batman'da depremzedelere konser

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı, Petrolkent Gençlik Merkezi Erbane Grubu, Süveybe Ana Kız Yurdunda kalan depremzede misafirlere konser verdi.

Depremzede yurttaşlara moral desteği vermek amacıyla düzenlenen konsere yurtta bulunan her yaştan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bu tür sosyal ve kültürel projeleri önemsediklerini belirten Petrolkent Gençlik Merkezi Müdürü Osman Veysel Özdaş; "Çok dilli Erbane müzik topluluğumuz depremden etkilenen misafirlerimize Süveybe Ana Kız yurdumuzda muhteşem bir etkinlik düzenledi. Bizler kültürümüzü yaşatmak ve bunu en iyi yerlerde icra etmek için çabalıyoruz. Erbane binlerce yıldır Mezopotamya'da varlığını en iyi bir şekilde sürdürmeye çalışan bir müzik biçimidir. Bizlerde kurum olarak bunun eğitimini vererek gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - BATMAN