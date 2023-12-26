Batman'da Demir Yolu Üst Geçidinde Tehlikeli Sosyal Medya Çılgınlığı

Batman'da gün içinde onlarca aracın geçtiği caddede bulunan demir yolu üst geçidinde korkuluklara çıkan çocuklar tehlikeye aldırmadan sosyal medya için canlarını hiçe sayarak video çekiyor.

Batman kent merkezinde bulunan demiryoluna ait üst geçidin korkuluklarına çıkan gençler, iddiaya göre sosyal medya hesaplarından paylaşmak için arkadaşlarına video çektirdi. Korkuluklarda oturan gençler, tehlikeye aldırmadan o anları arkadaşlarına kaydettirdi. Yürekleri ağza getiren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - BATMAN