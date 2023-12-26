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Batman'da Demir Yolu Üst Geçidinde Tehlikeli Sosyal Medya Çılgınlığı

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Batman kent merkezinde bulunan demiryoluna ait üst geçidin korkuluklarına çıkan gençler, sosyal medya için tehlikeye aldırmadan video çekiyor.

Batman'da gün içinde onlarca aracın geçtiği caddede bulunan demir yolu üst geçidinde korkuluklara çıkan çocuklar tehlikeye aldırmadan sosyal medya için canlarını hiçe sayarak video çekiyor.

Batman kent merkezinde bulunan demiryoluna ait üst geçidin korkuluklarına çıkan gençler, iddiaya göre sosyal medya hesaplarından paylaşmak için arkadaşlarına video çektirdi. Korkuluklarda oturan gençler, tehlikeye aldırmadan o anları arkadaşlarına kaydettirdi. Yürekleri ağza getiren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batman Güvenlik 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

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