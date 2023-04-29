Batman'da boğulmalara karşı uyarı

Devlet Su işleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte baraj ve göllerde boğulma vakalarına karşı uyardı.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte baraj ve göllerde boğulma vakalarının arttığını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, "Özellikle yaz aylarında, bölgemizde havaların çok sıcak olması nedeniyle DSİ tarafından çeşitli önlemler alınmasına karşın baraj, gölet ve sulama kanalları başta olmak üzere suya girilmesi yasak olan bölgelerde boğulma olayları maalesef yaşanmaya devam etmektedir. Serinlemek ya da yüzmek maksadıyla depolama tesisleri ve kanallara girmek hayati risk oluşturmaktadır. Bu nedenle; baraj, gölet ve sulama kanallarına, girilmemesi bilinmelidir. Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği yaz aylarında serinlemek amacıyla kurumumuz tarafından inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarında suya girilmemesi, girenlerin uyarılması ve engellenmesi can kayıplarını önleyeceğinden, bu yapılar etrafında yer alan uyarı tabela ve yazılarına mutlak surette uyulması vatandaşlarımızın menfaatine olacaktır" denildi. - BATMAN