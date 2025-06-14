Batman'da Boğulma Vakalarına Karşı Farkındalık Etkinliği

Batman'da Boğulma Vakalarına Karşı Farkındalık Etkinliği
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Batman Emniyet Müdürlüğü, yaz aylarında artan boğulma vakalarına dikkat çekmek amacıyla 'Su Hayattır, Can Almasın' başlığıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi. 21 çocuğa ve çevredeki vatandaşlara su güvenliği hakkında uyarılar yapıldı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Batman Çamlıtepe Mahallesinde bulunan su kanalı çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte, 21 çocuk ve çevredeki vatandaşlara yönelik "Su Hayattır, Can Almasın" başlığı altında bilgilendirme yapıldı. Ekipler tarafından çocuklara ve vatandaşlara su güvenliği konusunda uyarıcı bilgiler verilirken, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Toplum Destekli Polislik ekipleri, vatandaşların özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla girdikleri su kanalları, baraj ve göletlerde büyük tehlikelerle karşılaşabileceğini hatırlatarak, can kayıplarının önüne geçilmesi için dikkatli olunması çağrısında bulundu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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