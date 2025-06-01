Batman'da Bina Girişinde Yılan Yakalandı
Batman'ın Kuyubaşı köyünde binanın girişinde bulunan 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Batman'da bina girişinde bulunan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Merkez ilçesine bağlı Kuyubaşı köyünde bina girişinde yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılan gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yılan, itfaiye erleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel