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Batman'da aşevine yeni araçlarla hızlı hizmet

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Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan aşevine gönderilen 4 yeni araçla yardıma muhtaç ailelere daha hızlı hizmet verilecek. Vali Canalp'in desteğiyle alınan araçlar, kaymakamlık koordinasyonunda 600 vatandaşa dağıtım yapacak.

Batman'ın Kozluk ilçesinde aşevine gönderilen 4 yeni araçla yardıma muhtaç ailelere daha hızlı hizmet verilecek.

Batman Valisi Ekrem Canalp'in desteğiyle Kozluk Kaymakamlığına bağlı Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren aşevine alınan yeni araçlar hizmet vermeye başladı. Vali Canalp'a teşekkür eden Kaymakam Ekrem Güngör, kaymakamlık koordinasyonunda yemek yapacak durumda olmayan yaşlı, engelli, hasta ve tek başına yaşayan muhtaç vatandaşlara sıcak yemek imkanı sunan aşevi ve vakfın daha seri ve düzenli olarak vatandaşlara hizmet verebilmesi için 4 araç ile 600 vatandaşa dağıtım yapılacağını söyledi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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