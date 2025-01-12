Batman'da Aileler Arasındaki Husumet Barış Yemeği ile Sonlandırıldı

Batman'da 5 ay önce yaşanan bir trafik kazası sonrası Gölge ve Bulut aileleri arasında başlayan husumet, iş adamı Hüseyin Konakçı'nın girişimiyle sonlandırıldı. İki aile düzenlenen barış yemeğiyle barıştı.

Olay, Batman-Hasankeyf kara yolunda R. Bulut'un kullandığı hafif ticari aracın, aynı yönde seyir halindeki E. Gölge'nin motosikletine çarpmasıyla başladı. Kazada ağır yaralanan E. Gölge'nin, 5 ay boyunca Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken, kaza sonrası Gölge ve Bulut aileleri arasında husumet oluştu.

Husumetin sonlandırılması için iş adamı Hüseyin Konakçı devreye girdi. Aileleri uzlaştırmak amacıyla yapılan görüşmelerin ardından, Konakçı'nın otelinde barış yemeği düzenlendi. Yemeğe her iki ailenin fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yemekte dualar okunup barış çağrıları yapıldı. Ardından, Gölge ve Bulut aileleri el sıkışarak aralarındaki husumeti sonlandırdı.

Barışa öncülük eden Hüseyin Konakçı, "Batman-Hasankeyf kara yolunda yaşanan kazanın ardından iki aile arasında husumet başladı. Biz de bu durumu sonlandırmak için devreye girdik. Otelde verdiğimiz barış yemeğiyle aileleri bir araya getirdik. Bu barış, Batman'da huzurun korunması adına çok önemli bir adım oldu" dedi. - BATMAN